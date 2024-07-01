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Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Для здоровья и удовольствия: 4 простых рецепта с сельдереем от шеф-повара

Все знают шутку: хочешь быть здоров — ешь сельдерей; хочешь похудеть — ешь сельдерей; если ты утром не пьешь выжатый сельдерей, то что ты вообще тут делаешь? Чем полезен сельдерей и кому его нельзя? фото: iStockphotoСельдерей — продукт, обладающий множеством полезных свойств.

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