Точечная приватизация

АНГЕЛ АНГЕЛ

Очередная сказка наших политиков и чиновников о точечной прихватизации. Уйдет одному из мафиозного семейного клана политико чиновничье, бизнес олигархического, банковско финансового ОПГ, как и те предприятия которые были деприватизированы. Выводятся активы и естественно не убыточные во благо процветание этих семейных кланов, все пройдет мимо народа, тем самым экономика в России еще больше ослабнет и доходов в бюджет будет естественно меньше... Все разворовывается в очередной раз.