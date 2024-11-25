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Точечная приватизация

Точечная приватизация

Продажа федерального имущества даст бюджету за два года порядка 200 млрд рублейМинфин РФ Министр финансов РФ Антон Силуановчитайте на monocle.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Очередная сказка наших политиков и чиновников о точечной прихватизации. Уйдет одному из мафиозного семейного клана политико чиновничье, бизнес олигархического, банковско финансового ОПГ, как и те предприятия  которые были деприватизированы. Выводятся активы и естественно не убыточные во благо процветание этих семейных кланов, все пройдет мимо народа, тем самым экономика в России еще больше ослабнет и доходов в бюджет будет естественно меньше... Все разворовывается в очередной раз.
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