Намёк понят: Харьков готовят к сдаче - начался большой торг?

Похоже, ВСУ готовятся уходить из Харькова. По крайней мере, на это есть явные намёки.Военный журналист, обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин сообщил, что из Харькова в Киев потянулись колонны дорогих иномарок.