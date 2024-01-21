Намёк понят: Харьков готовят к сдаче - начался большой торг?

Похоже, ВСУ готовятся уходить из Харькова. По крайней мере, на это есть явные намёки.Военный журналист, обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин сообщил, что из Харькова в Киев потянулись колонны дорогих иномарок.
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