Семьи актива Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ субботний день провели в Свято-Георгиевском храме горо...

Семьи актива Ленинской районной организации Бобруйска РОО ´Белая Русь´ субботний день провели в Свято-Георгиевском храме городаМероприятие стало результатом соглашения о сотрудничестве между РОО ´Белая Русь´ и Белорусской православной церковью.
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