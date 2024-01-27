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Соединенные Штаты сегодня на рассвете нанесли новый удар по Йемену

Соединенные Штаты сегодня на рассвете нанесли новый удар по Йемену

Соединенные Штаты на рассвете в субботу нанесли новый удар по Йемену, на следующий день после ракетной атаки хуситов на британский нефтяной танкер в Аденском заливе.

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