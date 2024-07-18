«Настя огорошила», — друзья Заворотнюк массово получили странное сообщение от ее имени

Быть знаменитостью — это значит постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Скандалы, сплетни, интриги и даже предательства… все это преследует именитых персон, поэтому для них важно всегда быть в курсе событий, чтобы вовремя дать опровержения прессе, когда на тебя наговаривают.
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