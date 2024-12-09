Дипломат Ульянов о приезде Асада: Россия не предает друзей в трудных ситуациях

Российская Федерация не предает друзей в трудных ситуациях. Так прокомментировал приезд в Москву бывшего сирийского президента Бащара Асада постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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