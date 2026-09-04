Главная новость ВЭФ: у России больше не будет Дальнего Востока

Вчера на "полях" Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию Дальневосточного региона России.
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Сибирь - недоступный регион! Поехать туда дороже любой южной заграницы: Турции, Египта... Сибирь будет только и исключительно тогда, когда любой водитель из Москвы или средней России сможет НА СВОЕЙ машине прокатиться до Байкала и Владивостока не умерев при этом по дороге от ограничений скорости и камер! Ибо средняя скорость 60 км в час для дистанции 9-10 тысяч километров при 8 часовой рулежке в день дает 20 суток в дороге в один конец!!! В США почему-то такую дистанцию преодолевают туристы ОТДЫХАЯ...
эт чОжА, теперь рыбу в Китай за валюту не продать? ту саму рыбу, которая едет уже переработанной в Россию из Китая... тут Г.Исаков верно акцент поставил - связь и логистика с ДВ должны быть приемлемыми для граждан, иначе дело труба.
Обещать это не значит что жениться и во общем-то все знают как выполняются проекты гаранта. Саботаж на чиновничьем уровне как был так и остался, как и чиновники все при своих местах
Самое главное умерить там пыл китайцев и среднеазиатов.