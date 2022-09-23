Лавров обсудил укрепление связей с главами МИД стран Персидского залива

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встречу провел встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встречу провел встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ), сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Свежие комментарии