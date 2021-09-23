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Напутствие матери (из цикла "Комната с тараканами")

Напутствие матери (из цикла "Комната с тараканами")

Напутствие матери. Люба, соседка по коммуналке, где я имел честь снимать комнату, постучалась ко мне.

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Князь Владимир
Практически у всех брошенок с психикой нелады, особенно те кто воспитывает детей с пеленок и не нашедших замену отцу основателю, и детишки таких матерей сплошь с порванной психикой, ртом и жопой. Неоднократно общался с такими отпрысками с виду нормальный человек а начинаешь общаться потихонечку эта дрянь из человека начинает проглядывать. Не повезло детишкам рождение которых пришлось с начала 90-х до конца 2000-х да и сейчас не всем везёт.

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