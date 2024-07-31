Астраханский губернатор назвал трех кандидатов в сенаторы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал троих кандидатов, которых планирует предложить в Совет Федерации в случае своей победы на выборах главы региона.
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