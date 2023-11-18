Руководителю Samsung Electronics грозит тюрьма

Исполнительный председатель Samsung Electronics Co. Джей И. Ли отрицал свою вину и просил дать ему шанс возглавить крупнейшую компанию Южной Кореи после того, как прокуратура потребовала, чтобы он получил пять лет тюремного заключения по обвинениям, связанным со спорным слиянием двух подразделений Samsung Group в 2015 году.