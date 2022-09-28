ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными

  Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США  Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России как «полностью сфабрикованные».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх