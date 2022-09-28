США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными

Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России как «полностью сфабрикованные».