Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украина: начинается паника

Украина: начинается паника

Со срочной миссией в Киев прибыл Блинкен    По данным украинских СМИ, губернатор Харьковской области Олег Синегубов покинул Харьков, поскольку российские войска подошли к центру города на несколько километров.

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