Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Объем инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 млн руб. на 1 га площади Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка.
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