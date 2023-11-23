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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Объем инвестиций за последние пять лет должен быть не менее 57,4 млн руб. на 1 га площади Правительство Москвы утвердило критерии присвоения компаниям, ведущим деятельность в области обрабатывающего производства, статуса промышленного технопарка.

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