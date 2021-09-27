Протест сытых людей.

ЮлияПолитикаПротест сытых людей. Как сегодня выглядит оппозиция в нашей стране? Неубедительно она выглядит с моей точки зрения. Ненатурально и карикатурно.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTania ЕременкоПозорники, находящиеся на подкормке у госдепа сша.А(Анна Чапля (Шевченко)Статья в самую точку.кузнецов владимиравтор дурачком прикидывается. всегда во все времена протест и революция начинались в рядах обеспеченного класса. беднота и нищета не способна организовать революцию. максимум что она может сделать - это погромыВалентин Сергеевич СыропятовНечего на них смотреть\\\ дубинкой по харе и всё\\\Дядя СашаA это погромчеЕвгений ФоминовВ титушки решил записаться? ))))Евгений ФоминовРассуждения о свободе раба? ))) Чмо, считающее мерилом всего тарелку с супом, пытается рассуждать о свободе? Ну да, ну да... Вот только я безропотное быдло, молящееся на путена, народом не считаю. Максимум на что способен этот "народ" - записаться в полицаи. А чё? Там пайка, через двадцать лет пенсия, опять таки дубинкой можно помахать и считать себя при этом Защитником. От происков госдепа.... )))) В армию такой "народ" служить не загонишь, там тяжело и жизнью рисковать приходится. Безопаснее изображать из себя Патриота, распевая гимны Солнцеликому и кляня всех, кто против узурпации власти мелким ублюдком, выкинутым в своё время из КГБ... Тьфу! Народ, блять...Комментировать
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