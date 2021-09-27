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  • Евгений Фоминов
    Рассуждения о свободе раба? ))) Чмо, считающее мерилом всего тарелку с супом, пытается рассуждать о свободе? Ну да, н...Протест сытых людей.
  • Евгений Фоминов
    В титушки решил записаться? ))))Протест сытых людей.
  • Лариса Шемисова
    Она и есть артистка, чем то лучше других себя считает.Ангелина Вовк пож...

Протест сытых людей.

Протест сытых людей.

Как сегодня выглядит оппозиция в нашей стране? Неубедительно она выглядит с моей точки зрения. Ненатурально и карикатурно.

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Tania Еременко
Позорники, находящиеся на подкормке у госдепа сша.
Анна Чапля (Шевченко)
Статья в самую точку.
кузнецов владимир
автор дурачком прикидывается. всегда во все времена протест и революция начинались в рядах обеспеченного класса. беднота и нищета не способна организовать революцию. максимум что она может сделать - это погромы
Валентин Сергеевич Сыропятов
Нечего на них смотреть\\\ дубинкой по харе и всё\\\
Дядя Саша
A это погромче
Евгений Фоминов
В титушки решил записаться? ))))
Евгений Фоминов
Рассуждения о свободе раба? ))) Чмо, считающее мерилом всего тарелку с супом, пытается рассуждать о свободе? Ну да, ну да... Вот только я безропотное быдло, молящееся на путена, народом не считаю. Максимум на что способен этот "народ" - записаться в полицаи. А чё? Там пайка, через двадцать лет пенсия, опять таки дубинкой можно помахать и считать себя при этом Защитником. От происков госдепа.... )))) В армию такой "народ" служить не загонишь, там тяжело и жизнью рисковать приходится. Безопаснее изображать из себя Патриота, распевая гимны Солнцеликому и кляня всех, кто против узурпации власти мелким ублюдком, выкинутым в своё время из КГБ... Тьфу! Народ, блять...

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