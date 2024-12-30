В сети нашли трейлер GTA 6 с лучшим качеством, чем на YouTube Пользователи сети обр...

В сети нашли трейлер GTA 6 с лучшим качеством, чем на YouTubeПользователи сети обратили внимание, что в китайской соцсети BiliBili уже больше года лежит более качественная версия первого трейлера Grand Theft Auto 6, чем на YouTube.
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