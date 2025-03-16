Годовщину присоединения Крыма к России отметили авто-флешмобом в Бердске

На предстоящей неделе, 18 марта страна отметил одиннадцатую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В канун празднования памятной даты в Бердске на главной площади города, активисты провели флешмоб, выложили автомобилями слово «Крым».
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