В «Справедливой России» заявили, что Миронов в «более чем адекватном состоянии»

Около месяца лидер эсеров не появлялся на публике после, как он утверждал, небольшой травмыЛидер «Справедливой России» Сергей Миронов в «более чем адекватном состоянии», заявил на пресс-конференции первый зампред партии Александр Бабаков, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Надо разбираться:...
- СБ Сколько должен за...
- Приложение «Амина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым