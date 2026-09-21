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В «Справедливой России» заявили, что Миронов в «более чем адекватном состоянии»

В «Справедливой России» заявили, что Миронов в «более чем адекватном состоянии»

Около месяца лидер эсеров не появлялся на публике после, как он утверждал, небольшой травмыЛидер «Справедливой России» Сергей Миронов в «более чем адекватном состоянии», заявил на пресс-конференции первый зампред партии Александр Бабаков, отвечая на вопрос корреспондента Daily Storm.

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