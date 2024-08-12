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Губернатор Запорожской области рассказал, существует ли опасность после пожара на ЗАЭС

Губернатор Запорожской области рассказал, существует ли опасность после пожара на ЗАЭС

После атаки ВСУ на атомной станции повреждена градирняГлава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о ситуации на ЗАЭС после пожара, который начался  11 августа после удара ВСУ.

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