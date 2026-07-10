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Завершено следствие по делу лихача на «Лексусе», в ДТП с которым погибла женщина и пострадал ребенок

Завершено следствие по делу лихача на «Лексусе», в ДТП с которым погибла женщина и пострадал ребенок

В ближайшие дни в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга поступит уголовное дело в отношении Дмитрия Гаренских – участника ДТП на проспекте Космонавтов, в котором погибла молодая женщина и тяжело пострадал ее ребенок.

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