Стивен Сигал рассказал, на что обратил внимание в доме Путина

Известный актер Стивен Сигал, звезда фильмов «В осаде», «Часовой механизм», «Хранитель», рассказал журналистам швейцарского портала Weltwoche о том, как много лет назад познакомился с президентом России Владимиром Путиным.
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