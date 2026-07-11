Политика как он...
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Политика как она есть

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Стивен Сигал рассказал, на что обратил внимание в доме Путина

Стивен Сигал рассказал, на что обратил внимание в доме Путина

Известный актер Стивен Сигал, звезда фильмов «В осаде», «Часовой механизм», «Хранитель», рассказал журналистам швейцарского портала Weltwoche о том, как много лет назад познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

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