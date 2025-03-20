Считает копейки, выглядит как бомж и дурно пахнет: что случилось с гениальным математиком Перельманом, который отказался от 1 млн долларов

Лебедев Андрей Юрьевич хоть и гений ,но придурок. Не надо тебе денег отдай на благотворительность.

ЮГ Юрий Гаврилов с чего вы взяли ,что он придурок? Придурок при всём желании не может решить задачу над которой бились мировые ученые и безрезультатно. Думаю он не от мира сего , раз ни деньги,ни власть его не интересуют. Наверное в загробной жизни такие очень ценятся.