Считает копейки, выглядит как бомж и дурно пахнет: что случилось с гениальным математиком Перельманом, который отказался от 1 млн долларов

Интересная жизнь с Vera Star Когда-то этот бомжеватого вида петербуржец, не идущий ни с кем на контакт, произвел переворот в научном мире — Григорий Перельман сделал гениальное открытие, которое до сих пор будоражит умы ученых по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Никто не верил, а она смогла. Россия запустила "Русский Старлинк". Как он работает и когда можно будет попробовать? Проект "БЮРО 1440"
- "Сила духа российского солдата оказалась выше силы физической". Неизвестные подробности сверхсекретной операции "Поток"
- «Нафиг я сюда пришёл»: Лавров выдал очередной перл и рассмешил пользователей сети
Свежие комментарии