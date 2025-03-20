Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Считает копейки, выглядит как бомж и дурно пахнет: что случилось с гениальным математиком Перельманом, который отказался от 1 млн долларов

Считает копейки, выглядит как бомж и дурно пахнет: что случилось с гениальным математиком Перельманом, который отказался от 1 млн долларов

Интересная жизнь с Vera Star Когда-то этот бомжеватого вида петербуржец, не идущий ни с кем на контакт, произвел переворот в научном мире — Григорий Перельман сделал гениальное открытие, которое до сих пор будоражит умы ученых по всему миру.

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
хоть и гений ,но придурок. Не надо тебе денег отдай на благотворительность.
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20 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
с чего вы взяли ,что он придурок? Придурок при всём желании не может решить задачу над которой бились мировые ученые и безрезультатно. Думаю он не от мира сего , раз ни деньги,ни власть его не интересуют. Наверное в загробной жизни такие очень ценятся.
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18 час.
Александр Рожков
Создаётся впечатление, что власти также не уделяют должного внимания судьбе выдающегося российского учёного. Интересно, посещали ли его представители власти, чтобы узнать, как он живёт и в чём нуждается? Из этой публикации становится ясно, что люди больше осведомлены о его положении, чем представители власти.
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4 час.
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