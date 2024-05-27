На этом фоне стало известно о том, что ВСУ стали набирать новобранцев в тюрьмах. Advance: США принудят Зеленского к переговорам, если ВС РФ будут у Харькова Вашингтон планирует заставить украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой.