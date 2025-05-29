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Binance и биткоин: «рыбы» и «акулы» скупают монеты, «киты» молчат

В апреле–мае 2025 года поток BTC на Binance заметно вырос, что совпало с ралли цены биткоина. Основной вклад внесли средние игроки — «рыбы» (10–100 BTC) и «акулы» (100–1 000 BTC), а также «крабы» (1–10 BTC), демонстрируя активность продвинутых розничных инвесторов и небольших учреждений, использующих биржу для торговли и укрепления ликвидности.

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