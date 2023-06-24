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Директор «Нефтехимика» о Лещенко: «Салават Юлаев» предложил ему на 15% больше, чем мы»

«В случае с Лещенко мы предлагали существенное повышение условий, однако «Салават Юлаев» предложил хоккеисту на 15% больше, чем предлагали по новому контракту мы», – сказал Игорь Викторович Ларионов.

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