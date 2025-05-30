Пропавшая на 23 года дочь Йоко Оно рассказала страшную правду о своём похищении

Пропавшая на десятилетия дочь Йоко Оно наконец вышла из тени и раскрыла правду о своём похищении. 61-летняя Кёко рассказала изданию RadarOnline удивительную историю своего детства: пока мать и отчим Джон Леннон годами отчаянно искали её, сама Кёко даже и не догадывалась об этом.
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