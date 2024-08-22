День флага в Новороссийске завершится под аккомпанемент орудий

День флага в Новороссийске завершится под аккомпанемент орудийАртиллеристы Новороссийской морской базы в городе-герое вновь проведут учения по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров условного противника.
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