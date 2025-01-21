Есть ли у Польши система ПВО?

В комментариях к статье Состояние и перспективы ПВО Польши один не слишком информированный, но весьма категоричный и «патриотичный» читатель написал: ПВО — это система, а не отдельные, пусть даже и неплохого качества образцы.
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