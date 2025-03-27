Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Расчеты в долларах остались в прошлом, «Суперджет» — это отличная машина, российской военной технике есть что позаимствовать у иностранной, а Су-57 — единственный в мире самолет, который в боях доказал способность противостоять системам ПВО Patriot.
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