Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Расчеты в долларах остались в прошлом, «Суперджет» — это отличная машина, российской военной технике есть что позаимствовать у иностранной, а Су-57 — единственный в мире самолет, который в боях доказал способность противостоять системам ПВО Patriot.