НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Шахматистка Полгар отказалась от миссии объединить разделённую Венгрию

Шахматистка Полгар отказалась от миссии объединить разделённую Венгрию

Шахматная королева сказала «нет» президентскому креслу. Юдит Полгар, женщина, которая сломала стереотипы в интеллектуальном спорте, отказалась от предложения премьер-министра Венгрии стать главой государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии