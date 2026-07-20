Шахматистка Полгар отказалась от миссии объединить разделённую Венгрию

Шахматная королева сказала «нет» президентскому креслу. Юдит Полгар, женщина, которая сломала стереотипы в интеллектуальном спорте, отказалась от предложения премьер-министра Венгрии стать главой государства.
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