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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет продать 3-4 центральных защитников. На Лангле и Иньиго не рассчитывают, Кубарси – неприкосновенный

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб работает в условиях ограниченного времени, чтобы успеть войти в летнее трансферное окно с правилом 1/1 (тратить можно каждый заработанный евро – Спортс).

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