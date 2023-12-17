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Парламентская газета

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В Минобороны сообщили об уничтожении 35 украинских дронов

В Минобороны сообщили об уничтожении 35 украинских дронов

В ночь на 17 декабря российские военные перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями, утром еще два дрона были сбиты над Волгоградской областью.

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