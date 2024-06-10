Самым популярным клубом РПЛ является "Зенит"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что самыми популярными клубами в России являются "Амкал" и 2Drots, но "Зенит" остается лидером по популярности среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
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