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Победительница первого сезона «Голос. Дети» Алиса Кожикина снялась в кино

Победительница первого сезона «Голос. Дети» Алиса Кожикина снялась в кино

В Москве, в кинотеатре «Москино Космос» состоялась светская премьера фильма «Вперед в прошлое». Это вторая полнометражная картина известной актрисы Оксаны Сташенко в качестве режиссера, продюсера и автора сценария.

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