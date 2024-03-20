Камил Гаджиев − о Василии Уткине: «Он сделал футбол привлекательным для россиян»

Напомним, между Василием Уткиным и Камилом Гаджиевым случился конфликт в октябре-2022. «Лучшего повода для примирения с Василием и придумать было нельзя: 22 октября его команда «Эгриси» обыграла наш «Файт Найтс» в бронзовом матче Медиалиги.
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