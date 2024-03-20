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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
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    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Камил Гаджиев − о Василии Уткине: «Он сделал футбол привлекательным для россиян»

Напомним, между Василием Уткиным и Камилом Гаджиевым случился конфликт в октябре-2022. «Лучшего повода для примирения с Василием и придумать было нельзя: 22 октября его команда «Эгриси» обыграла наш «Файт Найтс» в бронзовом матче Медиалиги.

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