Камил Гаджиев − о Василии Уткине: «Он сделал футбол привлекательным для россиян»

Напомним, между Василием Уткиным и Камилом Гаджиевым случился конфликт в октябре-2022. «Лучшего повода для примирения с Василием и придумать было нельзя: 22 октября его команда «Эгриси» обыграла наш «Файт Найтс» в бронзовом матче Медиалиги.