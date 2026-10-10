Почему РФ отстает в аэростатных заграждениях Взрывной рост беспилотных угроз потребовал активных усилий в части противодействия им.
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Во время ВОВ против самолётов применяли аэростаты,почему бы сейчас не применить такую практику против дронов,защищая НПЗ и другие важные объекты!