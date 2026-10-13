Секретный советский танк, о существовании которого стало известно лишь после 1991 года Советский экспериментальный танк, известный как «Объект 775», безусловно является одной из наиболее интересных разработок советских конструкторов.
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