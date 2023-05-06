В Северодвинске рабочие вызвали спасателей из-за гагары, которая прилетела на стройплощадку

5 мая в службу спасения Северодвинска позвонили рабочие, которые сообщили, что на стройплощадке ЖК «Викинг» вороны атакуют необычную птицу, похожую на цаплю.
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