Льюису Хэмилтону приписывают очередной роман – на этот раз не с Шакирой

GTres / SplashNews.comЛичная жизнь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона снова оказалась слуху у прессы и болельщиков после того, как он был замечен на яхте на Ибице с актрисой Эйсой Гонсалес и теннисисткой Дженни Стрэй Спетален.