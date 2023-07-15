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Льюису Хэмилтону приписывают очередной роман – на этот раз не с Шакирой

Льюису Хэмилтону приписывают очередной роман – на этот раз не с Шакирой

GTres / SplashNews.comЛичная жизнь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона снова оказалась слуху у прессы и болельщиков после того, как он был замечен на яхте на Ибице с актрисой Эйсой Гонсалес и теннисисткой Дженни Стрэй Спетален.

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