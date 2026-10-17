Почти 15 тысяч заявлений об отказе от военной службы по убеждениям поступило в аедеральное управление по делам семьи и гражданского общества Германии за январь — сентябрь 2026 года, 17 октября пишет медиагруппа Funke со ссылкой на представителя ведомства.
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