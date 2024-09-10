Украинский глава Владимир Зеленский не способен отдать приказ Вооружённым силам Украины отступить из Курской области из-за того, что западные государства воспримут это провал, заявил аналитик Марк Епископос.
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