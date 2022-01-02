В Воронежской области Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с Новым годом

В рамках ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Лискинскому району вместе с общественниками посетили семьи сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также ветеранов органов внутренних дел, и по традиции вручили им фрукты и сладкие подарки.
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