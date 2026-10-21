Во время встречи с Владимиром Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о прошедших накануне в Осло переговорах с представителями ЕС и Украины — об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
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