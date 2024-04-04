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В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

В ДНР обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) в сотрудничестве с военной контрразведкой Южного военного округа (ЮВО) был обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением в Ясиноватском районе республики.

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