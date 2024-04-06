Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям подтопленных домов

Глава Оренбурга Сергей Салмин снова потребовал от жителей подтопленных домов срочно эвакуироваться. По словам мэра, тех, кто откажется покидать свои жилища в зоне стихийного бедствия, будут эвакуировать принудительно при помощи полиции.