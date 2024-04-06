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Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям подтопленных домов

Мэр Оренбурга пригрозил принудительной эвакуацией жителям подтопленных домов

Глава Оренбурга Сергей Салмин снова потребовал от жителей подтопленных домов срочно эвакуироваться. По словам мэра, тех, кто откажется покидать свои жилища в зоне стихийного бедствия, будут эвакуировать принудительно при помощи полиции.

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