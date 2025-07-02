07,02,25 Кременная - Ямполовка Активные боевые действия в районе Кременной. Успешное поражение боевой машины пехоты ВСУ в результате обстрела FPV-дроном ВС РФ при отходе с позиции южнее Ямполовки.
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07,02,25 Кременная - Ямполовка Активные боевые действия в районе Кременной. Успешное поражение боевой машины пехоты ВСУ в результате обстрела FPV-дроном ВС РФ при отходе с позиции южнее Ямполовки.
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