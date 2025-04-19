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Лента новостей Крыма

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Число оставшихся без электроэнергии в Ялте увеличилось до 14 тыс.

Число оставшихся без электроэнергии в Ялте увеличилось до 14 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. абонентов остались без света в Ялте в нескольких населенных пунктах Крыма, сообщили ТАСС в ГУП "Крымэнерго".

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