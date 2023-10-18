Тимоти Шаламе не намекал на Арми Хаммера фильмом о каннибалах

Тимоти Шаламе хочет раз и навсегда положить конец слухам о том, что его участие в мелодраме Луки Гуаданьино “Целиком и полностью” 2022 года о каннибалах имело какое-то отношение к Арми Хаммеру, его партнеру по драме “Назови меня своим именем“.