В Госдуме рассказали, как НАТО вербует российских граждан

Политика как она есть

Страны НАТО предпринимают активные попытки завербовать граждан России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.